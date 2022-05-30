Aleyna Tilki'nin hastane pozu ses getirdi! Milyonluk pembe çantasını boynundan düşürmedi
Önceki gün mide kanaması geçirerek hastanelik olan şarkıcı Aleyna Tilki, boynundan çıkarmadığı çantasıyla poz verdi. Şapkalı ve solgun hali dikkatlerden kaçmadı.
Son zamanlarda kendisi pop şarkıcı Demet Akalın ile girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen ve popçu Aleyna Tilki mide kanaması geçirmişti. Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki, hastanede Tilki'yi yalnız bırakmamıştı.
Oldukça bitkin gözüken Aleyna Tilki arabasına binmeden, “Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz” dedi. Solgun hali dikkatlerden kaçmadı.
Hastanede boynundan çıkarmadığı lüks marka pahalı çantasıyla geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz ay dinleyicilerin beğenisine sunduğu, "Take it or leave it" isimli İngilizce parçası ve klibiyle dikkat çekmiş ve eleştiriler almıştı. Genç popçu hakkında, müzik kariyerinde kendini geliştirdiğine yönelik yorumlar da konuşulmuştu.