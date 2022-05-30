Aleyna Tilki'nin hastane pozu ses getirdi! Milyonluk pembe çantasını boynundan düşürmedi

Son zamanlarda kendisi pop şarkıcı Demet Akalın ile girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen ve popçu Aleyna Tilki mide kanaması geçirmişti. Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki, hastanede Tilki'yi yalnız bırakmamıştı.