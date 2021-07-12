Aleyna Tilki'nin dadı ilanına Tuğba Ekinci başvurdu! Gönüllü çalışacak
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden kendisi için dadı aradığını duyuran şarkıcı Aleyna Tilki'ye teklif Tuğba Ekinci'den geldi.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yine dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
21 yaşındaki şarkıcı, asistan yerine dadı ile çalışmak istediğini duyurdu. Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.
Tilki ardından aradığı kriterleri de sıraladı: "İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi."
Aleyna Tilki'ye yanıt yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci Tilki'ye dadı olmaya aday.