Aleyna Tilki'nin dadı ilanına Tuğba Ekinci başvurdu! Gönüllü çalışacak

Tilki ardından aradığı kriterleri de sıraladı: "İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi."