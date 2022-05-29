Aleyna Tilki'nin beti benzi attı hastanelik oldu! "İyileşince konuşuruz"
Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam annesi ve kız kardeşi ile Etilerde bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Hastane kontrolüne gittiğini söyleyen Aleyna Tilki gazetecilere "Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.
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Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim."
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"Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.
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