Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor
Sesi ve güzelliğiyle çok sayıda övgü alan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz gün müzik dünyasına 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısı ile iddialı bir giriş yaptı. Öztel'e sosyal medyada yorum yağdı.
2017 yılında eşi Mehmet Tilki'den ayrılan ve kızları ile yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin 44 yaşındaki annesi Havva Öztel müzik dünyasına adımını attı.
Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Havva Öztel daha önce sosyal medya hesabından şarkı söylerken yaptığı paylaşımlarla ilgi toplamıştı. Öztel'in hayali gerçek oldu.
Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı.
Hem sesi hem kendi güzel olan Havva Öztel için sosyal medyada "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapıldı.