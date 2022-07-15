BIST 2.382
DOLAR 17,48
EURO 17,56
ALTIN 956,97

Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

Sesi ve güzelliğiyle çok sayıda övgü alan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz gün müzik dünyasına 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısı ile iddialı bir giriş yaptı. Öztel'e sosyal medyada yorum yağdı.

Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

2017 yılında eşi Mehmet Tilki'den ayrılan ve kızları ile yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin 44 yaşındaki annesi Havva Öztel müzik dünyasına adımını attı.

110
Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Havva Öztel daha önce sosyal medya hesabından şarkı söylerken yaptığı paylaşımlarla ilgi toplamıştı. Öztel'in hayali gerçek oldu.

210
Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı.

310
Aleyna Tilki'den sonra bir rekorda annesi kırdı! Havva Öztel arabeskin kraliçesi olmaya geliyor

Hem sesi hem kendi güzel olan Havva Öztel için sosyal medyada "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapıldı.

410