Aleyna Tilki'den olay çıkış geldi! 'Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarz'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşemeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den hayranlarına müjdeli haber geldi.
Genç yaşında elde ettiği şöhretiyle herkesin dikkatlerini üzerinde topladığı güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sevenlerine güzel haberi verdi. Tilki, bu ay içerisinde söz ve müziğinin kendisine, düzenlemesinin ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan yeni bir şarkı yayımlayacağını belirtti.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hep beraber ağlayacağımız bir şarkı geliyor bu ay. Ve yine Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarz" olduğunu duyurdu.
Aleyna Tilki Kimdir?
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2014 yılında Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır.
Yarışmada, Gesi Bağları isimli şarkıyı seslendirmiş ve tüm jürilerden tam not almıştır. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başlamıştır.