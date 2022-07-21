Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, her adımıyla güne damgayı vurmayı başarıyor. Popçu Tilki, yine olay çıkaran sözler söyledi. Kıbrısta yaptığı o şeyi anlattı ve yer yerinden oynadı. Ses getiren o itiraftan sonra Aleyna Tilki sosyal medyada linç edildi. Kumar oynadığını itiraf eden 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, bakın basın mensuplarına bu durumu nasıl açıkladı...
Her adımıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü popçu Aleyna Tilki, son söyledikleriyle büyük tepki topladı. Kıbrıs'ta kumar oynadığını itiraf eden Tilki, basın mensuplarına anlattıklarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada viral olan o açıklamalara eleştiri yağdı: ''Bir de marifetmiş gibi anlatıyor!''
Attığı her adımla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, bu defa kumar çıkışıyla gündemde!
Tepki çekti
"Ben Kıbrıs’ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası..." diyen Aleyna Tilki, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Genç popçu Aleyna Tilki, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.