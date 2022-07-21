Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Her adımıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü popçu Aleyna Tilki, son söyledikleriyle büyük tepki topladı. Kıbrıs'ta kumar oynadığını itiraf eden Tilki, basın mensuplarına anlattıklarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada viral olan o açıklamalara eleştiri yağdı: ''Bir de marifetmiş gibi anlatıyor!''