BIST 2.518
DOLAR 17,68
EURO 18,00
ALTIN 955,94

Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, her adımıyla güne damgayı vurmayı başarıyor. Popçu Tilki, yine olay çıkaran sözler söyledi. Kıbrısta yaptığı o şeyi anlattı ve yer yerinden oynadı. Ses getiren o itiraftan sonra Aleyna Tilki sosyal medyada linç edildi. Kumar oynadığını itiraf eden 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, bakın basın mensuplarına bu durumu nasıl açıkladı...

Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Her adımıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü popçu Aleyna Tilki, son söyledikleriyle büyük tepki topladı. Kıbrıs'ta kumar oynadığını itiraf eden Tilki, basın mensuplarına anlattıklarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada viral olan o açıklamalara eleştiri yağdı: ''Bir de marifetmiş gibi anlatıyor!''

112
Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Attığı her adımla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, bu defa kumar çıkışıyla gündemde!

212
Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Tepki çekti

"Ben Kıbrıs’ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası..." diyen Aleyna Tilki, sosyal medyada büyük tepki çekti.

312
Aleyna Tilki'den herkesi şok eden itiraf! Olay olan sözlere tepki yağdı

Genç popçu Aleyna Tilki, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 

412