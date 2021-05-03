Aleyna Tilki'den bomba itiraf: İnanılmaz popüler ve starım dedim kapıdan kovuldum

21 yaşındaki Tilki, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim ama kapıdan kovuldum. Daha 16 yaşındaydım. Sonra onların CEO'su benim için İstanbul'a geldi" açıklamasını yaptı.