Aleyna Tilki'den bomba itiraf: İnanılmaz popüler ve starım dedim kapıdan kovuldum
Son zamanlarda estetikleriyle adından söz ettiren Aleyna Tilki'den şaşırtan bir itiraf geldi.
Aleyna Tilki, samimi bir itirafta bulundu. Warner Music'ten İngilizce parçası 'Retrograde'i çıkaran genç şarkıcı, Enis Arıkan'ın Exxen'deki programına katıldı.
21 yaşındaki Tilki, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim ama kapıdan kovuldum. Daha 16 yaşındaydım. Sonra onların CEO'su benim için İstanbul'a geldi" açıklamasını yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı, takipçileriyle Instagram'da soru-cevap etkinliği düzenledi.
Bir takipçisi, Amy Winehouse, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi isimlerin 27 yaşında ölmesini ima ederek bir soru sordu. ''27'ler Kulübü'' olarak bilinen bu isimleri ima ederek yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" dedi.