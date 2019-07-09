Aleyna Tilki'den ağızları açık bırakan olay kalça şovu! Sosyal medya sallandı
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, konseri esnasında yaptığı kalça şovuyla ağızları açık bıraktı.
Son olarak aldığı kilolar ve bikinili halleriyle magazin dünyasını sallayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, konserlerini tıklım tıklım doldurmaya devam ediyor. Genç şarkıcının konserlerindeki dans şovları ise konser sonrasında dahi etkisini göstermeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde verdiği konser ile hayranlarını coşturan Aleyna Tilki, dans şovuyla olay oldu. Her yaptığı, söylediği olay olan magazin gündeminden düşmeyen Tilki, bu sefer kalça şovuyla adından söz ettirdi.
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Konserleri esnasında hem şarkı söyleyip hem dans eden Aleyna'nın kalça şovu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki, bir arkadaşıyla Taksim'de zor anlar yaşamış ve polisler tarafından kurtarılmıştı.
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