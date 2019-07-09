Aleyna Tilki'den ağızları açık bırakan olay kalça şovu! Sosyal medya sallandı

Son olarak aldığı kilolar ve bikinili halleriyle magazin dünyasını sallayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, konserlerini tıklım tıklım doldurmaya devam ediyor. Genç şarkıcının konserlerindeki dans şovları ise konser sonrasında dahi etkisini göstermeye devam ediyor.