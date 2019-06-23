Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor! Serseri stil

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı el hareketiyle takipçilerinin tepkisini çeken Tilki, bu kez konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği poz ile gündeme geldi.