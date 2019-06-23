Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor! Serseri stil
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni stili sosyal medyada olay oldu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı el hareketiyle takipçilerinin tepkisini çeken Tilki, bu kez konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği poz ile gündeme geldi.
Pozunu esprili bir dil ile yayınlayan Aleyna Tilki, paylaşımına "Semtinizin serserisi" notunu düştü. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 145 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a dönmüştü.
Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser vermişti. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği Ayben'in 'Yol Ver' isimli rap şarkısını seslendirmişi. Genç şarkıcı, rap yaptığı anlarda dansı ile de dikkat çekmişti.