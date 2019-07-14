Aleyna Tilki Reynmen'e 'çomar' deyip 'Ela' şarkısıyla alay etti! Dünya listesine kim girdi?
Reynmen'in Derdim Olsun şarkısının ardından 'Ela' adlı ikinci parçası da kısa sürede milyonlara ulaşınca, Aleyna Tilki bu duruma sosyal medyadan ilginç mesajlarla karşılık verdi.
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in geçtiğimiz gün çıkardığı 'Ela' şarkısı YouTube trend videolar listesinde hala birinci sırada. Ayrıca Reynmen önceki gün bu şarkı için, dünya müzik listesine giren ilk Türk şarkı yorumunda bulunmuştu. Ancak Aleyna Tilki'nin hayranları, bu yoruma sosyal medyadan karşılık verdi.
Aleyna Tilki'nin bir fan sayfası, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Aleyna Tilki, Youtube dünya listesinde 1. sıraya giren ilk Türk şarkıcımızdır." dedi. Tilki ise bu tweeti paylaştı ve ardından Reynmen hakkında iki tweet attı.
Çomar show: Tilki, Reynmen hakkında "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullandı. Bu tweet genç şarkıcının hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, Reynmen'in 'çomar' ifadesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
Öte yandan Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen’in bir önceki şarkısı ‘Derdim Olsun’ ise toplamda 220 milyondan fazla kez izlenmişti. ‘İlk gün izlenme rakamı’nın rekoru ise, Reynmen’den önce Aleyna Tilki’deydi.