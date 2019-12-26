Aleyna Tilki Mustafa Sandal'ın o hareketleri hakkında konuştu! Orhan Baba da beni sevdi

Annesinin yeni yaşını bir mekanda kutladıktan sonra çıkışta muhabirlerin Mustafa Sandal sorusuna cevap veren Aleyna Tilki, "Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz" dedi.

İşte Mustafa Sandal'ın o anları: