Aleyna Tilki Mustafa Sandal'ın o hareketleri hakkında konuştu! Orhan Baba da beni sevdi
Geçtiğimiz akşam doğum günü kutlanan ünlü yapımcı Polat Yağcı'nın düzenlediği organizasyonda dans ederken Mustafa Sandal'ın el hareketleri çok konuşuldu.
Yapımcı Polat Yağcı geçtiğimiz akşam yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Yağcı'nın doğum günü partisine Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal gibi ünlü isimler katıldı.
Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti. Sandal'ın arkasından yaptığı hareketleri görmeyen Aleyna, ise günler sonra konu hakkında açıklama yaptı.
Annesinin yeni yaşını bir mekanda kutladıktan sonra çıkışta muhabirlerin Mustafa Sandal sorusuna cevap veren Aleyna Tilki, "Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Polat Yağcı'nın doğum günü partisinde Mustafa Sandal'ın dans ederken Aleyna Tilki'nin arkasında yaptığı hareketler çok konuşuldu. Gazeteci Erol Köse ise bu anları yayınlayarak, "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi.