Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi

Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bayramın üçüncü günü, yenilenen 5 yıldızlı bir otelin açılışında sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu.

Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi - Sayfa 1

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda 1964 yılında turizmci Ali Rıza Özbaş ve ailesi tarafından yatırılan ve geçen yıl birçok alanda faaliyet gösteren bir şirketler gurubu tarafından satın alınarak yenilenen denize sıfır, 5 yıldızlı otel, dün hizmete açıldı. Açılışta ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı.

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Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi - Sayfa 2

 Genç şarkıcı denizden tekneyle gelerek, hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. 'Sen Olsan Bari', 'Disiz Kuyu' ve 'Yanız Çiçek' gibi sevilen birçok parçasını seslendiren Aleyna Tilki, 2 saat sahnede kaldı. 

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Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi - Sayfa 3

Haraketli şarkılarının bazılarını hayranları ile birlikte seslendiren Tilki, sahne performansıyla da dikkat çekti.

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Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi - Sayfa 4

Aleyna Tilki, son günlerde şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve bikinili görüntülerinin ortaya çıkmasıyla da gündeme geliyor.

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