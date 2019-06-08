Aleyna Tilki Kuşadası'nı salladı! Konsere tekne ile geldi

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda 1964 yılında turizmci Ali Rıza Özbaş ve ailesi tarafından yatırılan ve geçen yıl birçok alanda faaliyet gösteren bir şirketler gurubu tarafından satın alınarak yenilenen denize sıfır, 5 yıldızlı otel, dün hizmete açıldı. Açılışta ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı.