Aleyna Tilki kendini yerlere attı sebebini ise bakın nasıl açıkladı

Eğitimi için Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, her yaptığı ve söylediğiyle olay olmaya devam ediyor. Tilki, bu sefer de mini elbisesi, yeni gözlüklü imajıyla kendini yerlere attı, bu durumu da yaptığı ilginç açıklamasıyla açıkladı.