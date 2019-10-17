Aleyna Tilki kendini yerlere attı sebebini ise bakın nasıl açıkladı
Aleyna Tilki, yine yaptı yapacağını ve yeni imajıyla kendini yerlere atıp bu durumu bakın nasıl açıkladı.
Eğitimi için Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, her yaptığı ve söylediğiyle olay olmaya devam ediyor. Tilki, bu sefer de mini elbisesi, yeni gözlüklü imajıyla kendini yerlere attı, bu durumu da yaptığı ilginç açıklamasıyla açıkladı.
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California'da eğitim görmeye başlayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarının altına şu notu düştü:
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"Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum."
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Daha önceden gözlük kullanmayan Aleyna Tilki'nin optik gözlükleri de dikkatlerden kaçmazken Tilki'nin yerlerde pozlar vermesine takipçilerinden eğlenceli yorumlar geldi.
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