Aleyna Tilki kalça dansı yaptı o da TikTok hesabı açıp paylaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyaya yayılan Koronavirüs önlemleri kapsamında herkes evlere kapandı. Evlere kapanan ünlüler de sıkıntıdan dans videoları paylaşmaya başladı. Şeyma Subaşı'nın seksi dansının ardından Aleyna Tilki de TikTok hesabı açarak kalça dansı yaptı.