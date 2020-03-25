Aleyna Tilki kalça dansı yaptı o da TikTok hesabı açıp paylaştı
Koronavirüs nedeniyle evlere kapanan ünlüler bir bir dans videoları paylaşmaya başladı. Şeyma Subaşı'nın ardından Aleyna Tilki de kalça dansı yaparak TikTok hesabı açtı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyaya yayılan Koronavirüs önlemleri kapsamında herkes evlere kapandı. Evlere kapanan ünlüler de sıkıntıdan dans videoları paylaşmaya başladı. Şeyma Subaşı'nın seksi dansının ardından Aleyna Tilki de TikTok hesabı açarak kalça dansı yaptı.
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Eve kapandığı günlerde boş vakitlerini bolca sosyal medyada geçiren Aleyna Tilki, video uygulaması olan TikTok hesabı açtı. Dans videosunu yayımlayan Aleyna Tilki, uygulamaya da damga vurdu.
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Evde 2 kız arkadaşıyla beraber kamer karşısına geçen Aleyna Tilki, Macerana şarkısında kalça dansı yaptı.
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Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti.
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