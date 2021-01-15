Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısıyla dillere düştü
Aleyna Tilki, Exxen'deki dizisi İşte Bu Benim Masalım dizisinde İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirdi. Twitter'da dalga konusu oldu.
Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformda Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerinde olduğu İşte Bu Benim Masalım dizisi sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İşte Bu Benim Masalım'ın yeni yayımlanan bölümünü ise Aleyna Tilki'yi dillere düşürdü.
Exxen'de bugün yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki'nin söylediği şarkı sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı.
İbrahim Tatlıses'in de yorumladığı şarkıyı Aleyna Tilki'nin kendi tarzıyla seslendirdi.
Twitter'a damga vuran o anlar için Aleyna Tilki'yi dinleyenler bakın nasıl yorumlar yaptılar...