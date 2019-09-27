Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık videosunu eleştirenlere bakın neler söyledi

Aleyna Tilki, çığlık videosunun ardından depremle ve insanların yaşadığı korkuyla dalga geçtiğini düşünenler tarafından linç edilince ise Instagram'ın hikaye kısmından şu açıklamayı yaptı:

''Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Birçok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla. Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz.''