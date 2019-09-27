Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık videosunu eleştirenlere bakın neler söyledi
Dün İstanbul'da yaşanan korkutucu depremin ardından çığlık videosu yayınlayan Aleyna Tilki, eleştirilere cevap verdi.
Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyerek Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Aleyna Tilki, son olarak Paris stiliyle adından söz ettiriyordu ki bugün saat 13.59'da yaşanan İstanbul depremi ardından paylaştığı çığlık çığlığa videosu ile gündeme geldi.
Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı.
Çığlık attığı videosunu kahkaha emojileriyle paylaşan Tilki, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notunu yazdı.
Aleyna Tilki, çığlık videosunun ardından depremle ve insanların yaşadığı korkuyla dalga geçtiğini düşünenler tarafından linç edilince ise Instagram'ın hikaye kısmından şu açıklamayı yaptı:
''Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Birçok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla. Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz.''