Aleyna Tilki delirdi: Pisliksiniz, sapıksınız, gizli sübyancısınız!
Genç popçu Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki hakkında kaleme alınan bir yazıya çok sert sözlerle isyan etti, sosyal medya hesabından, "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" diye seslendi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında kaleme alınan köşe yazısına sert tepki gösterdi. Ayça Tilki’nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiğinin savunulduğu, hatta “bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim” sözlerinin kullanıldığı yazı için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert ifadeler kullanan popçu, “Gizli sapıksınız, sübyancısınız” diye yazdı.
"Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz"
Tilki, kardeşine yönelik olumsuz haberlere şu sözlerle tepki gösterdi:
"Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?"
"Omurgasız değilim ben"
"Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Sevinç gözyaşları döken kedi yüzü. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım."
Popçu Aleyna Tilki'nin kardeşi olan Ayça Tilki 16 yaşında...