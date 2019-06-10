Aleyna Tilki cesur kalça dansını paylaştı! Takipçileri resmen dalga geçti

Aleyna Tilki, yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen şarkıları milyonlarca dinlenen Tilki, bu kez konseri esnasında yaptığı twerk (kalça dansı) ile gündeme geldi. Tilki, o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.