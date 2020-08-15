Aleyna Tilki bir ilke imza attı! 'Dünya starı olacağımı söylemiştim'

İmzalanan bu sözleşmenin ardından Aleyna Tilki, ''Ben dinleyicilerime ülkemizden bir dünya yıldızı çıkacağına dair söz verdim. Bu sözü gerçekleştirmek için de elimden geleni yapıyorum ve daha da çok çalışacağım. Warner Music'le anlaşmak bu yolda büyük bir adım oldu benim için. Hayallerim gerçekleşiyor ve çok mutluyum'' dedi.