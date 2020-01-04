Aleyna Tilki ayna karşısında video paylaştı kalçası olay oldu

Peş peşe fotoğraf paylaşan Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kalçana ne yaptırdın", "Kalçanı göstermek için video atmışsın" ve "İyi ki kalçan var" gibi yorumlar yaptı.

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