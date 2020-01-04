Aleyna Tilki ayna karşısında video paylaştı kalçası olay oldu
Son günlerde kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki'nin son paylaştığı yeşil takım kıyafeti sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle video paylaştı. Ayna karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekti. Aleyna'nın paylaşımına sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.
111
Genç popçu Aleyna Tilki, ayna karşısında video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
211
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise art arda fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin estetik gibi görünen kalçasına takıldı.
311
Peş peşe fotoğraf paylaşan Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kalçana ne yaptırdın", "Kalçanı göstermek için video atmışsın" ve "İyi ki kalçan var" gibi yorumlar yaptı.
411