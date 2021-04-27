Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!
Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Aleyna Solaker, tekne pozunu paylaştı. Genç oyuncunun söz konusu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.
Havaların güzelleşmesiyle birlikte ünlü isimler de yaz sezonunu açmaya başladı. O isimlerden biri de Kırgın Çiçekler dizisiyle şöhrete kavuşan güzel oyuncu Aleyna Solaker'di.
Soluğu tatil beldesinde alan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından teknede verdiği pozu paylaştı. Bikinisi ve kısa taytıyla objektif karşısına geçen Solaker kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Aleyna Solaker, önceki gün güvertede çekilen bu karesini Instagram hesabında yayınladı.
Aleyna Solaker kimdir?
Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.