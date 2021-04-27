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Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Aleyna Solaker, tekne pozunu paylaştı. Genç oyuncunun söz konusu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.

Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Havaların güzelleşmesiyle birlikte ünlü isimler de yaz sezonunu açmaya başladı. O isimlerden biri de Kırgın Çiçekler dizisiyle şöhrete kavuşan güzel oyuncu Aleyna Solaker'di.

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Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Soluğu tatil beldesinde alan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından teknede verdiği pozu paylaştı. Bikinisi ve kısa taytıyla objektif karşısına geçen Solaker kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Aleyna Solaker, önceki gün güvertede çekilen bu karesini Instagram hesabında yayınladı.

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Aleyna Solaker tekne pozunu paylaştı görenler dönüp dönüp baktı!

Aleyna Solaker kimdir?

Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 

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