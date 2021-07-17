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Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

ALEYHA Çakır'ı işkence ederek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu içtiği görüntüler sonrası 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Ümitcan Uygun tahliye edildi...

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.

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Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Yetiştirme yurtlarında kalan kızları annesi ve babasının da içinde bulunduğu grupla fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı döverek öldürmekle suçlanmıştı. Tüm deliller ve tanıklarla kamuoyu baskısına rağmen Ümitcan Uygun, bu cinayet kapsamında tutuklanmamıştı. 

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Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle 6 ay önce tutuklanmıştı. 

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Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Ümitcan Uygun, o görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek'le suçlanmıştı. 

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