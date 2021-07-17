Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay
ALEYHA Çakır'ı işkence ederek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu içtiği görüntüler sonrası 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Ümitcan Uygun tahliye edildi...
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.
Yetiştirme yurtlarında kalan kızları annesi ve babasının da içinde bulunduğu grupla fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı döverek öldürmekle suçlanmıştı. Tüm deliller ve tanıklarla kamuoyu baskısına rağmen Ümitcan Uygun, bu cinayet kapsamında tutuklanmamıştı.
Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle 6 ay önce tutuklanmıştı.
Ümitcan Uygun, o görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek'le suçlanmıştı.