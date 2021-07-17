Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun tahliye edildi! Uyuşturucu içtiği görüntüler olay

Yetiştirme yurtlarında kalan kızları annesi ve babasının da içinde bulunduğu grupla fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı döverek öldürmekle suçlanmıştı. Tüm deliller ve tanıklarla kamuoyu baskısına rağmen Ümitcan Uygun, bu cinayet kapsamında tutuklanmamıştı.