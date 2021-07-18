Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun 6 ayda tahliye oldu! İşte mahkemenin tahliye gerekçesi

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu. “İntihar mı, cinayet mi?” tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.