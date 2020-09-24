Aleyna Çakır hamileymiş Ümitcan Uygun döverek düşürtmüş! Annesi her şeyi anlattı
Aleyna Çakır'ın ailesi katıldıkları bir canlı yayında anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Aleyna'nın hamile olduğunu Ümitcan Uygun'un döverek düşürttüğünü gözyaşları içinde anlattılar.
110 gün önce şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın anne ve babası UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu. Gökhan Taşkın’ın sorularını cevaplayan Hatun ve Mehmet Esen çifti anlattıklarıyla yürekleri parçaladı.
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Kızının hamile olduğunu ve kızının Ümitcan Uygun'un şiddet uygulaması sonrası bebeğini düşürdüğünü söyleyen acılı anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Hatun Çakır açıklamasında "kızımı döve döve bebeğini düşürtmüş" dedi.
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Acılı baba Mehmet Esen ise ''Benim çocuğum gitti. Ben tek bir kişiyi bile kurtarsam o da benim çocuğumdur'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında daha önce de buna benzer açıklamalar yapılmıştı.
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