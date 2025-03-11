Alevi ve Nusayriler de Katliamı Yaşasın

Suriye’de yaşananlar eski Suriye yönetiminin kırıntıları. Suriye’yi en az dörde bölmek planları var. Bu plan içinde harekete geçtiler, ancak başarılı olamadıkları ortada. Arap Baharı olarak başlayan ve 13 yıl şiddetle devam eden iç savaş ve 61 yıllık çürümüş BAAS rejiminin son çırpınışları bunlar.

Suriye’de Esad rejimini destekleyen Nusayrilerin yoğun olarak yaşadıkları şehirlerde Lazkiye ve Tartus’ta başlayan olaylar, Suriye yeni bir iç savaşın içine mi çekiliyor? sorusunu akıllara getirdi. Olaylara müdahale edildi. Suriye tekrardan karışsın istendi. Ortadoğu’nun karışması hangi ülkelerin işine gelir?

Bu karışıklığı hangi istihbarat ajanları kurguladı?

Her iki sorunun cevabı zihinlerde net. Olaylar yaşanmadan evvel Rakka’da toplantı yapılıyor. Rakka, PKK-YPG’nin kontrolünde. ABD’nin bölgedeki ismi, PKK-YPG temsilcisi, Esad döneminde Suriye ordusunda görev almış Nusayri kökenli bir general.

Bu general aynı zamanda Dürzi terör örgütünün temsilcisi. Toplantıya İran’da katılıyor. Bu toplantı sonrasında Tartus ve Lazkiye’de Suriye askerleri tuzağa çekilip, öldürülüyor.

Ne tesadüf!

Yoksa

Kalleş İran’ın kalleş planları mı? İran, Nusayriler üzerinden Suriye’yi iç savaşa çekmenin planını yapıyor. Suriye’de sadece İran değil İsrail’de ellerini avuşturuyor.

Dürziler’in içine sızmış İsrail istihbaratına çalışan bir grup terörist Ceramana ilçesinde karakol baskını yapıp, görevlileri öldürmüştü.

İsrail’in katil başbakanı Netanyahu, “Dürzi müttefiklerimize ve Kürt dostlarımıza elimizi uzatıyoruz” dedi.

Mazlum Abdi, “İsrail’in desteğine açığız” diye cevap verdi.

PKK-YPG’nin yetkili ismi İlham Ahmed, İsrail’e iş birliği çağrısı yaptı. Bütün bunların amacı Suriye’yi yangın yerine çevirmek. Güçlü bir Suriye’nin varlığından rahatsızlar. O nedenle Suriye birleşmesin, bütünleşmesin istiyorlar.

Bu yaşanan olayların senaristi İran, yapımcısı İsrail’dir.

Esad Suriye’sinde görev alan etkin subaylarda işbirlikçileri olarak iş başındalar. Suriye’nin istikrarsızlaştırılması tekrardan iç savaş çıkması için çalışan İran aynı mesaiyi;

İsrail’in İran’a yapmış olduğu saldırı ve yapmış olduğu suikastlarda da aynı mesaiyi harcayabilseydi ya…

İsrail, Dürziler ve PKK-YPG üzerinden,

İran ise Nusayriler ile PKK-YPG üzerinden Suriye’yi bulandırmaya çalışıyor.

İran, Suriye’de Esad rejiminin kalıntılarıyla iş birliği yapıyor. İran, Irak’ta ve Suriye’de PKK-YPG’yi destekliyor.

İran, Suriye’yi kaybetmek istemiyor.

O nedenle de Suriye yönetimine karşı halkı ayaklandırma çağrıları yapıyor.

Bu çağrılara Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın göz yumması ya da Türkiye’nin özellikle de Sayın Hakan Fidan’ın sessiz kalmasını beklemek rüya olur.

Suriye çok kaygan bir zeminde. Güven ve istikrar konusunda sert yaptırımlar olmalı. Aksi durumda 13 yıldır devam eden iç savaşın tekrarı mümkündür.

Bu bir provokasyondur. Aktörler iş başında. ABD, İsrail ve İran üçlüsüne alan açılmamalıdır. Ahmed Şara yönetimi olayları bastırmalı ancak bunu yaparken de Nusayri halkına özen göstermelidir.

Esad döneminde halkın katledilmesi karşısında sessiz kalmakla suçlanan Aleviler, Nusayriler de “katliamı yaşasın” demek asla insani ve vicdani olmaz.