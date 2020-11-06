Alev Alev dizisi 1. bölümde gerçek yangın sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.