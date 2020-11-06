Alev Alev dizisi 1. bölümde gerçek yangın sahnesi sosyal medyada gündem oldu
Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı iddialı dizi Alev Alev 1. bölümdeki yangın sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Yangın sahnesi, sosyal medyada gündem oldu.
Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluştu. Alev Alev’in ilk bölümüne yangın sahnesi damga vurdu. Alev Alev dizisi 1. bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu.
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in yangın sahnesi ise 10 günde çekildi.
Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi.