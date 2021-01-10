Alessandra Ambrosio plajda fırtınalar estirdi çıkardı! Pozlarıyla şov yaptı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio kendi markası için yaptığı çekimlerde adeta bikiniyle şov yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden en az etkilenen kişilerden biri de Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarında hemen hemen her gün, yaşadığı Miami'de plajda görüntülenen ünlü model, bir süredir de memleketi Brezilya'da yaşıyor.
Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasının nedeni sadece tatil yapmak değil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren 39 yaşındaki güzel, bir yandan da işlerini yapıyor.
Yıllarca Victoria's Secret'ın tanıtım yüzü olan Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasını kurdu.
İki çocuk annesi model, şimdi de Brezilya'da kendi markasının tanıtımı için model arkadaşlarıyla birlikte neredeyse bütün gününü kamera karşısında geçiriyor.