Aldığı haberle İrem Helvacıoğlu'nun dünyası başına yıkıldı! Komşusunun yaptıklarını duyanlar inanamadı
Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim ve Baş Belası dizileriyle popülerliğe kavuşan İrem Helvacıoğlu hayatının şokunu yaşadı.
Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı.
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Gurme Yolaç Özcan ile aşkını ilan ederek 2022'ye mutlu bir giriş yapan 31 yaşındaki oyuncu, aldığı bir haberle adeta yıkıldı.
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Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Helvacıoğlu, yakın bir dostunun 4 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği Patpat isimli köpeğin Çeşme'de canice katledildiğini söyledi.
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Güzel oyuncu, köpeklerinin komşusu tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.
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