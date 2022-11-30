Aldatılan Astsubay sevgili ifşa etti! Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanlarını en yakın arkadaşı anlattı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ameliyatlara girip, dikiş atan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanını aldatılan Astsubay sevgilisinin ortaya çıkardığı ve skandalın öyle patladığı ortaya çıktı. Sahte doktor Özkiraz'ın, nişanı son anda ertelediği Astsubay sevgilisini başka erkeklerle aldattığı ve bunu öğrenen Astsubay sevgilinin, ÖZkiraz'ı hastaneye ihbar ettiği belirlendi. Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz, Atv canlı yayınında anlattı. Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: