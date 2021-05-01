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Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kendisini aldatan nişanlısıyla evlenmişti. Şimdilerde bir bebek bekliyor.

Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

MasterChef Türkiye'nin sivri dilli yarışmacılarından Duygu Acarsoy, yarışma sayesinde tanınmış, program çekimleri esnasında aldatılmasını kameralar karşısında bir bir anlatmıştı. O dönem çok konuşulan Acarsoy, program bitince ise aldatan sevgilisine geri döndü.

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Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

Hatta MasterChef Duygu, kısa bir sürede Uğur Atun ile evlendi dünyaevine de girdi. Duygu, şimdilerde ise ilk kez anne olmanın heyecanı içinde... Hamileliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

MasterChef Duygu, bu sefer de sosyal medya hesabından eşiyle göbeklerini gösterdiği bir pozu paylaşarak hamile olduğunu açıkladı.

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Aldatan nişanlısıyla evlenmişti MasterChef Duygu Acarsoy anne oluyor

 Instagram hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine tebrik mesajları yağdı. Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü.

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