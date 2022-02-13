Alanyalı esnaf 24 liraya işyerini 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı

Sobanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sistemi daha da geliştireceğini ifade eden Çiftçi, “Vakit bulduğumda veya ihtiyaç duyduğum anlarda değişik projelerle uğraşıyorum. Gelen elektrik faturalarına karşı ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Aklıma bu fikir geldi. İlk başta sadece deneme amaçlı başladığım bir projeydi ama daha da geliştirilebilir. Farklı üniteler ilave ederek tabii elektrikten de tasarruf ederek bir şey yapılabilir. Ama şimdilik başlangıç aşamasında” dedi.