Alanya'da tarihi buluş! Yarımada üzerinde 5. yüzyıla ait bazilla bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesinde yapılan kazı çalışmalarında 5. yüzyılla ilişkilendirilen bir bazilikanın varlığı tespit edildi.
Helenistik dönemde 10 hektarlık alana kurulan ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi, bünyesinde yer alan mimari yapıları, surları, tersanesi ve Kızılkule'siyle dikkati çekiyor.
Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın, önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmalarında, büyük bir bazilikanın (Erken Hristiyanlık ve Orta Çağ dönemlerinde kiliselere verilen isim) varlığı tespit edildi. Prof. Dr. Eravşar, AA muhabirine, bu yıl yaptıkları arkeolojik kazıda, 5. veya 6. yüzyıla ait olduğunu düşündükleri bazilikanın kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.
Orta surlar kısmında yaptıkları muayene kazısında bazilika ve onunla ilişkili mekanların ortaya çıktığını anlatan Eravşar, bölgedeki çalışmalar tamamlandığında önemli bir tarihin daha gün yüzüne çıkacağına işaret etti.
Alanya'nın, Bizans döneminde önemli bir dini merkez olduğunu vurgulayan Eravşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alanya Kalesi'nde daha önce yapılan araştırmalarda surların çeşitli yerlerinde şapel ve kiliselerin olduğu ifade edilmişti. Biz de bu bilgi doğrultusunda orta kale surlarında acaba gerçekten iddia edildiği gibi bir kilise var mı, yok mu, bunu anlamak amacıyla kamu mülkiyetinde olan bir alanda, bu sene bir muayene kazısı yaptık. Bunun sonucunda pastoforium (kiliselerde yapılacak dini törene hazırlık yeri) mekanı olarak kullanıldığını düşündüğümüz sura bitişik ve ana bazilikanın kuzeyinde bulunan bir alanda, yapının izlerini ortaya çıkardık. İddia edildiği gibi burası bir dini yapı, bir kilise olduğu anlaşılıyor."
Eravşar, Alanya'da böyle büyük bir yapının olması gerektiğini hep düşündüklerini aktararak, bu çalışmada elde ettikleri bulguda ortaya çıkardıkları mekanların bir kısmının özel mülkiyet alanında olduğunu ve bu yapıların üzerinde evler bulunduğunu kaydetti. Bölgede kamulaştırılma çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Eravşar, diğer alanlarda ise özel mülk sahiplerinden alınacak izinlerle kazı çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.