Alanya'da tarihi buluş! Yarımada üzerinde 5. yüzyıla ait bazilla bulundu

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın, önderliğinde 2013'ten bu yana süren üçüncü etap kazı çalışmalarında, büyük bir bazilikanın (Erken Hristiyanlık ve Orta Çağ dönemlerinde kiliselere verilen isim) varlığı tespit edildi. Prof. Dr. Eravşar, AA muhabirine, bu yıl yaptıkları arkeolojik kazıda, 5. veya 6. yüzyıla ait olduğunu düşündükleri bazilikanın kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.

Orta surlar kısmında yaptıkları muayene kazısında bazilika ve onunla ilişkili mekanların ortaya çıktığını anlatan Eravşar, bölgedeki çalışmalar tamamlandığında önemli bir tarihin daha gün yüzüne çıkacağına işaret etti.