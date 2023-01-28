Alanya'da korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerinde vatandaşların tahliyesi gerçekleşirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Buradaki yangına yakın olan vatandaşlarımızı da belirli bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımız rahat olsun. Her şey vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için” dedi.
Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan akşam saatlerinde orman yangını meydana geldi.
Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin cansiperane çalışması rüzgara rağmen sürüyor.
Kısa süreli kendisini gösteren yağmurun ise meteoroloji verilen göre ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı öngörülüyor. Şehrin farklı noktalarında çıkan yangınların kontrol altına alındığını yalnızda Bayırkozağacı bölgesindeki yangının devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yağmurun yağmasıyla köye giden alevlerin kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.