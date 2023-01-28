Alanya'da korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerinde vatandaşların tahliyesi gerçekleşirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Buradaki yangına yakın olan vatandaşlarımızı da belirli bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımız rahat olsun. Her şey vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için” dedi.