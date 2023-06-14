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Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

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Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, sağlık teknisyeni olduğu öğrenilen koca, aile sağlık merkezinde görevli doktor karısını bıçakla öldürdü, ardından tabancayla yaşamına son verdi. Her iki sağlık çalışanının da boşanmak üzere olduğu belirtildi. Öte yandan sağlık ocağının girişinde bulunan afiş dikkat çekti. İşte korkunç olayda detaylar...

Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

Olay, Alanya’da bulunan Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Merkezde görev yapan doktor Melek Bağce, iddiaya göre boşanmak üzere olduğu Mustafa Bağce tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

İstanbul’da bir hastanede teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen katil zanlısı Mustafa Bağce ardından tabancayla yaşamına son verdi.

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Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

Silah seslerinin duyulması üzerine odaya girenler, karı kocanın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Alanya'da korkunç olay! Doktor eşini öldürüp intihar etti: Kapıdaki afiş dikkat çekti!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası her iki cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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