Alaattin Çakıcı Devlet Bahçeli'ye rakip mi çıkarıyor! Çakıcı'nın Bodrum tatili görüntüleri olay
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği ceza infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, en yakın arkadaşlarından eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı MHP Kongresinde Bahçeli'ye karşı aday mı yapacak? Bodrum'da tatil yapan Çakıcı, o iddialar ve MHP lideri Bahçeli için neler söyledi? Tatil fotoğrafları tam bomba...
Bodrum'da tatil yaptığı ortaya çıkan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşısına adaş çıkaracağı iddiasına ateş püskürdü. Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve 'af yasası' olarak bilinen ceza infaz indirimi ile cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, 'kan kardeşi' Vahit Kayrıcı'yı MHP'ye genel başkan adayı mı yapacak? Çakıcı o iddialar için ne dedi? Çakıcı için Bahçeli ne anlam ifade ediyor? Çakıcı'nın Bodrum tatilinden çarpıcı görüntüler... Hepsi bu haberimizde...
Seren Serengil'in dün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme gelen Alaattin Çakıcı'nın Bodrum'da tatil yaptığı ortaya çıktı. Çakıcı'nın tatil fotoğraflarını, cezaevinde de düzenli ziyaretçisi olan eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı paylaştı. O paylaşımlar arasından bomba bir ayrıntı çıktı...
Çakıcı, kendisi için "kan kardeşim" diyen ve her daim yanında olan "40 yıllık dostu" Vahit Kayrıcı ile Bodrum'da tatil yapıyor. Tatilden bazı fotoğrafları Kayrıcı kendi Instagram hesabından paylaştı. Alaaddin Çakıcı'nın çorapsız ve ayakkabısız fotoğrafı dikkat çekiyor...
Çakıcı Bahçeli'ye rakip mi çıkaracak?
Çakıcı'ya Bodrum tatilinde oğlu Ali Çakıcı ve kardeşi Gencay Çakıcı'nın da eşlik ettiği fotoğraflardan ortaya çıktı. İşte o tatil fotoğrafları arasından siyaset dünyasıyla ilgili bomba bir iddia çıktı. Alaattin Çakıcı'nın kendi imzasıyla Vahit Kayrıcı'nın hesabından yaptığı yazımlı açıklamaya göre kulislerde "Çakıcı'nın, Devlet Bahçeli'nin karşısına Kayrıcı'yı aday yapmaya hazırlandığı" iddiası dolaşıyormuş.