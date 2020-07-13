Alaattin Çakıcı Devlet Bahçeli'ye rakip mi çıkarıyor! Çakıcı'nın Bodrum tatili görüntüleri olay

Bodrum'da tatil yaptığı ortaya çıkan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşısına adaş çıkaracağı iddiasına ateş püskürdü. Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve 'af yasası' olarak bilinen ceza infaz indirimi ile cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, 'kan kardeşi' Vahit Kayrıcı'yı MHP'ye genel başkan adayı mı yapacak? Çakıcı o iddialar için ne dedi? Çakıcı için Bahçeli ne anlam ifade ediyor? Çakıcı'nın Bodrum tatilinden çarpıcı görüntüler... Hepsi bu haberimizde...