Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklı saldırıya uğradı.
Aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'in Zhongshan şehrinde bir etkinlikte sahnede konuştuğu esnada izleyicilerden biri bir anda sahneye atlayarak ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.
Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, Yam'ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü.
Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Simon Yam, uluslararası platformda gösterdiği performanslar ve Çıplak Katil, SPL: Sha Po Lang, Seçim, Seçim 2, Sürgün, Lara Croft: Tomb Raider - Hayatın Beşiği ve Hırsızlar gibi gişelerinden uluslararası beğeni toplamıştı.