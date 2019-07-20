Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'in Zhongshan şehrinde bir etkinlikte sahnede konuştuğu esnada izleyicilerden biri bir anda sahneye atlayarak ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.