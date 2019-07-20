Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklı saldırıya uğradı.

Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Sayfa 1

Aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'in Zhongshan şehrinde bir etkinlikte sahnede konuştuğu esnada izleyicilerden biri bir anda sahneye atlayarak ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

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Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Sayfa 2

 Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, Yam'ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. 

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Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Sayfa 3

Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. 

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Aktör Simon Yam bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Sayfa 4

Simon Yam, uluslararası platformda gösterdiği performanslar ve Çıplak Katil, SPL: Sha Po Lang, Seçim, Seçim 2, Sürgün, Lara Croft: Tomb Raider - Hayatın Beşiği ve Hırsızlar gibi gişelerinden uluslararası beğeni toplamıştı.

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