Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı kuruldu

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolu Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim Ekinci (71) yönetimindeki 68 KV 027 plakalı minibüs, Recep Meral'in (40) kullandığı 68 LC 638 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Recep Meral ve Pınar Yıldız (25) ile Yaşar Cevizci (49) ve minibüs sürücüsü İbrahim Ekinci ile yakınları Yadigar Birgin (43), Selvinaz Elibol (66), Gülbeyaz Gedek (63) yaralandı.