Aksaray'da kum fırtınası dehşeti! 7 araçlı zincirleme kaza nerede oldu, kaç kişi yaralandı?

Aksaray’da etkili olan ani ve şiddetli kum fırtınası, kara yolunda ulaşımı felç ederek feci bir zincirleme kazaya neden oldu. Görüş mesafesinin neredeyse tamamen kapanması üzerine 2 işçi servisi midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan vatandaşlar ekiplerin hummalı çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Peki, Aksaray kum fırtınası kazası nerede oldu? 7 araçlı zincirleme kazada 16 yaralının son durumu ne? İşte kazaya ilişkin tüm detaylar…

AKSARAY KUM FIRTINASI KAZASI NEREDE OLDU?

Feci zincirleme kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Bölgede aniden bastıran şiddetli kum fırtınası sebebiyle sürücülerin görüş mesafesi sıfıra kadar düştü ve 7 araç peş peşe zincirleme kazaya karıştı.

7 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 16 YARALININ SON DURUMU NE?

Kazada yaralanan 16 kişinin sağlık durumuna ilişkin detaylar şu şekildedir:

Hastaneye Sevk: İtfaiye ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkarılan 16 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Durumları: Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KAZA BÖLGESİNDE ULAŞIM DÜZELDİ Mİ?

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Aksaray-Konya kara yolu, araçların çekici vasıtasıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.