Aksaray'da hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.