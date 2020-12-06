Aksaray'da 3 yıldır peşini bırakmadı! Eski koca balkondan girdi boğazına bıçak dayadı
AKSARAY'da 3 yıl önce boşanmasına rağmen genç kadın 'koca' terörünü yaşamaya devam ediyor. Son olayda kayınvalidenin evine balkondan girip yatak odasını basan damat, 'öldüreceğim' şeklinde tehditler savurdu. Yakalandıktan sonra 'sabaha kadar buradayız' şeklindeki umursamaz ifadelerde bulunan cani serbest bırakıldı...
Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1418. Sokak'ta bulunan apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Büşra B., 2014 yılında Ersin D. (27) ile evlendi. 1 yıl sonra bir çocuk annesi olan Büşra B. aşırı geçimsizlik, şiddet gördüğü ve eşinin madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında eşinden boşandı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvayan Büşra B. 3 yıldır boşandığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğruyor.
Eve zorla giriyor: Eski eşinin yaşadığı eve defalarca zorla giren ve Büşra B.’yi tehdit edip saldıran Ersin D., 26 Nisan 2020 tarihinde de eski eşinin yaşadığı eve giderek, Büşra B.’nin görüşmek istememesi üzerine eve zorla girmeye çalıştı. Eve giremeyen Ersin D. evin kapı ve pencerelerine zarar verirken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle olay yerinden kaçtı. O gece polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan Ersin D. bir süre sonra yakalanarak yaka paça gözaltına alındı.
Çocuğunu göremiyor: Eski eşinin peşini bırakmayan Ersin D. telefonla da defalarca eşini arayıp tehdit ederken, çaresiz kalan genç kadın kendi evinden çıkarak aynı apartmanın bir üst katında bulunan annesi Yeter B.’nin (56) evinde yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra aldığı tehditler nedeniyle çocuğun velayetinin Ersi D.’ye verilmesini kabul eden genç kadın 5 yaşındaki çocuğunu da göremez hale geldi.
Camdan yatak odasına tırmandı: Büşra B.’nin annesinin evinde yaşadığını öğrenen ve genç kadının peşini bırakmayan Ersin D. gece yarısı eski kayınvalidesinin evine gitti. 3 katlı apartmanın 2. kattaki dairenin yatak odası balkonuna tırmanarak balkon kapısını kırıp daireye giren Ersin D. elindeki bıçakla “Öldüreceğim” diyerek eşi Büşra B. ve annesi Yeter B.’ye saldırdı.