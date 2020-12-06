Aksaray'da 3 yıldır peşini bırakmadı! Eski koca balkondan girdi boğazına bıçak dayadı

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1418. Sokak'ta bulunan apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Büşra B., 2014 yılında Ersin D. (27) ile evlendi. 1 yıl sonra bir çocuk annesi olan Büşra B. aşırı geçimsizlik, şiddet gördüğü ve eşinin madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında eşinden boşandı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvayan Büşra B. 3 yıldır boşandığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğruyor.