Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti

Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Sayfa 1

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Çatin Gölet'inde öğleden sonra meydana gelen olayda Ömer Faruk Pekdal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göleti'ne gitti.

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Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Sayfa 2

Ardından serinlemek için suya giren Pekdal, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı.

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Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Sayfa 3

 Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

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Aksaray'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Sayfa 4

AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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