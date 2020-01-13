Akşama ne pişirsem diyenlere kolay mı kolay 4 tarif

Pesto soslu tavuk tarifi: Ana yemekte şahane bir tavuk lezzeti var. Pesto soslu tavuk için gerekli malzemeler şunlar: 4 adet tavuk göğüs, 10 – 12 adet çeri domates, 1 avuç panko. Pesto sosu kendiniz yapmak isterseniz gerekli malzemeler ise şöyle: 2 paket fesleğen (yaklaşık 50 adet) , yarım bağ maydanoz, yarım su bardağı fındık, yarım su bardağı toz parmesan, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber, 1 su bardağı zeytinyağı. Pesto soslu tavuk tarifinin yapılışına pesto sosu hazırlayarak başlayın. Pesto sos için; fesleğen, maydanoz, fındık, sarımsak, tuz ve karabiberi parçalayıcının içerisine alın ve iyice çekin. Ardından parçalayıcının üst haznesinden toz parmesanı ekleyin ve çekin. Zeytinyağını yine üst hazneden yavaş yavaş ekleyin ve her şey birbiriyle iyice karışana kadar çekmeye devam edin.

Tavuk için; Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan yağsız tavanıza tavuklarınızı alın ve üstleri karamelize olana kadar arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz tavuklarınızı bir bıçak yardımıyla verev olacak şekilde kesin. Dikdörtgen cam fırın kabınıza bir dilim tavuğu yerleştirin. Tavukların aralarına olacak şekilde 1 yemek kaşığı pesto sos koyup, diğer dilim tavuğu yanına yerleştirin. Bütün tavuklarınızı bu şekilde hazırlayın. Kenarlarına çeri domates serpiştirin. Ardından tavukların üzerlerine panko serpiştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin.