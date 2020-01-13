Akşama ne pişirsem diyenlere kolay mı kolay 4 tarif
Akşama ne pişirsem diyenler için kolay bir akşam yemeği menüsü hazırladık. Akşam ne pişirsem diyenler haberimizden çorba olarak mantılı çorba tarifi, ana yemek için pesto soslu tavuk tarifi, pilav tariflerinden yasemin pilavı tarifine ve tatlı olarak da prenses tatlısı tarifine ulaşabilirsiniz.
Mantılı çorba tarifi: Soğuk kış akşamları için iyi bir başlangıç olan mantılı çorba tarifi için gerekli malzemeler listesi şöyle: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet domatesin püresi, 5 su bardağı su, 1,5 su bardağı minik mantı, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber, pul biber, kuru nane. Mantılı çorba yapımı ise şöyle: Çorba tencerenizi ocağa alın, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip, ısıtın. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Domates salçası ve püresini ekleyip, karıştırmaya devam edin. Ardından suyunu ekleyin, hafif tıkırdamaya başlayınca nohut ve mantıları ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ekleyip, karıştırın. Ara ara karıştırın, mantılar pişene kadar kısık ateşte pişirin.
Pesto soslu tavuk tarifi: Ana yemekte şahane bir tavuk lezzeti var. Pesto soslu tavuk için gerekli malzemeler şunlar: 4 adet tavuk göğüs, 10 – 12 adet çeri domates, 1 avuç panko. Pesto sosu kendiniz yapmak isterseniz gerekli malzemeler ise şöyle: 2 paket fesleğen (yaklaşık 50 adet) , yarım bağ maydanoz, yarım su bardağı fındık, yarım su bardağı toz parmesan, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber, 1 su bardağı zeytinyağı. Pesto soslu tavuk tarifinin yapılışına pesto sosu hazırlayarak başlayın. Pesto sos için; fesleğen, maydanoz, fındık, sarımsak, tuz ve karabiberi parçalayıcının içerisine alın ve iyice çekin. Ardından parçalayıcının üst haznesinden toz parmesanı ekleyin ve çekin. Zeytinyağını yine üst hazneden yavaş yavaş ekleyin ve her şey birbiriyle iyice karışana kadar çekmeye devam edin.
Tavuk için; Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan yağsız tavanıza tavuklarınızı alın ve üstleri karamelize olana kadar arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz tavuklarınızı bir bıçak yardımıyla verev olacak şekilde kesin. Dikdörtgen cam fırın kabınıza bir dilim tavuğu yerleştirin. Tavukların aralarına olacak şekilde 1 yemek kaşığı pesto sos koyup, diğer dilim tavuğu yanına yerleştirin. Bütün tavuklarınızı bu şekilde hazırlayın. Kenarlarına çeri domates serpiştirin. Ardından tavukların üzerlerine panko serpiştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 5 dakika pişirin.
Ve tamamlayıcı lezzet olarak yasemin pilavı tarifi: Klasik pilav tariflerinden sıkılanlar için hem kolay hem de lezzetli yasemin pilavı alternatif bir tat olabilir. Yasemin pilavı tarifi malzemeler listesinde 2,5 su bardağı yasemin pirinci, 3 su bardağı su, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz, beyaz biber ve 1 avuç soyulmuş badem var. Yasemin pilavı yapılışı ise şöyle: Su, tereyağı, tuz ve beyaz biberi pilav tenceresinin içerisine alıp kaynatın. Ayrı bir tavada bademleri hafif kavurun. Suyu kaynayınca pirinçleri ve bademleri içerisine ilave edip karıştırın ve kapağını kapatıp, suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav suyunu tamamen çektiğinde kapağını açın, bir tur karıştırarak havalandırın. Tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.
Kolay tatlı tariflerinden biri prenses tatlısı nasıl yapılır? Akşam yemeğini şahane bir tatlı tarifiyle tamamlamak istiyorsanız işte size kolay bir seçenek: prenses tatlısı. Prenses tatlısı tarifi için malzemeler şöyle: 1 litre süt, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 125 gr tereyağı. Çikolata sosu için malzemeler de ise şunlar var: 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı toz şeker. Üzeri için ise toz hindistan cevizi. Prenses tatlısı yapılışı ise şöyle: Derin bir tencereye un, toz şeker ve sütü ilave edip, karıştırarak pişirin. Isınmaya başlayınca tereyağını ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Ocaktan alınca vanilyayı ilave edip, mikser yardımıyla 3 – 4 dakika çırpın. Muhallebiniz hazır olunca servis edeceğiniz kaba yayın. Küçük bir tencereye çikolata sos için olan bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırarak pişirin. Sosunuz kıvama gelince ocaktan alın. Soğutmaya bıraktığınız muhallebinin üzeri kabuk tutunca çikolata sosu üzerine yayın. Tatlınızı önce oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutup, üzerine toz hindistan cevizi serperek soğuk servis edin.