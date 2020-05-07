Akrep Nalan 'Ölürsünüz' diyerek normalleşme sürecine tepki gösterdi
Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini azaltmaya başlayınca normalleşme takvimi açıklandı. Karantinada olan şarkıcı Akrep Nalan, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Uzun bir süredir hayatını Bodrum'da idame ettiren şarkıcı Akrep Nalan, koronavirüs salgınına karşı belirlenen normalleşme takvimini onaylamadığını söyleyerek Instagram hesabından tepki gösterdi.Takipçilerini sert bir dille uyaran Ankrep Nalan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Arkadaşlar normalleşmeyin. Normalleşecek bir durum yok. Ölürsünüz. Sizin ölmenizle bitmez sevdiklerinizi de öldürürsünüz. Normalleşmeyin. Binleri kendi çöküşünü ertelemek için sanki olumlu bir tablo varmış gibi bir algı yaratıyor.''
''Algıda seçicilik yapın. Onların sizin sağlık sorunları yaşamanıza neden olacak kararlarına dahil olmayın. Siz sokağa çıkmaz, temas etmez, kendinizi ve yakınlarınızı izole ederseniz hastalıklarla karşılaşma riskiniz düşecektir.''
''Şu ana normalleşmeye neden olacak bir tıbbi tablo yok. Ekonomik bir çöküşü durdurmak ve kendi bekalarının hasarını azaltmak isteyen muktedirler var. Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller.''