Akrep Nalan 'Ölürsünüz' diyerek normalleşme sürecine tepki gösterdi

"Arkadaşlar normalleşmeyin. Normalleşecek bir durum yok. Ölürsünüz. Sizin ölmenizle bitmez sevdiklerinizi de öldürürsünüz. Normalleşmeyin. Binleri kendi çöküşünü ertelemek için sanki olumlu bir tablo varmış gibi bir algı yaratıyor.''