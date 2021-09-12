'Aklını oynattı' deyip 12 Eylül darbesini anlattı: 13 yaşındaki bir kız çocuğunu...
12 Eylül döneminde mahkum olarak kaldığı ve türlü işkencelere şahit olduğu Ulucanlar Cezaevi'ni 41 sene sonra ziyaret eden Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Mahir Damatlar yaşadıklarını anlattı.
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 sene geçti. Darbe sonrası cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise idam edildi.
O dönem Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Mahir Damatlar, tam 41 sene sonra mahkum olarak kaldığı ve türlü işkencelere tanık olduğu Ulucanlar Cezaevi’ni ziyaret etti.
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Ülkü Ocakları yöneticilerinden olan Damatlar, “O zamanlar malum olaylar döneminde zaman zaman biz buraları ziyaret ederdik. Zorunlu ziyaretler olurdu." ifadelerini kullandı.
Damatlar "Şimdi de 40 yıl sonra tekrar eski hatıraları yad ederek bir daha yaşanmaması gereken olayları tekrar dile getirmeye çalışıyoruz” dedi.