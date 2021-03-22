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Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Akıncı dizisinin güzel oyuncusu Deren Talu, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla büyük ilgi gördü. Talu'ya takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Akıncı dizisinde Didem karakterine hayat veren Deren Talu son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu.

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Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Siyah mini elbisesiyle poz veren Deren Talu'nun sosyal medya paylaşımına "Yine çok havalı" şeklinde yorumlar geldi.

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Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. 

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Akıncı'nın yıldızı Deren Talu mini elbise pozu verdi Instagram bunu konuştu

Annesi Defne Samyeli'nin izinden giden genç isim her paylaşımıyla beğeni topluyor.

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