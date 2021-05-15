Akıncı Payitaht Abdülhamid Esra Erol Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Mahmut Paşa, oğlu Rıfat ile ortak olan köşkün satışı için tüm yetkiyi Karaso’ya verdi. Abdülhamid Mahmut’a yardım edenin kimliğini açığa çıkarmak için köşkün satış sürecine Nadir Ağa’yı dahil ettiği Payitaht Abdülhamid'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.