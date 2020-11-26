Akasya Asıltürkmen'in son halini görenler şok oldu: Bu acıyı bilsem yaptırmazdım

Dörtte birini kalkışmazdım: 43 yaşındaki Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım." ifadelerini kullandı.