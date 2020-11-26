Akasya Asıltürkmen'in son halini görenler şok oldu: Bu acıyı bilsem yaptırmazdım
Ünlü oyuncu Akasya Asıltürmen'in son hali görenleri adeta şok etti. Takipçileri Asıltürkmen'in fotoğrafına 'acınızı düşünemiyorum ' yorumları yaptı.
43 yaşındaki oyuncu Akasya Asıltürkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Türkmen'in son halini gören hayranları gözlerine inanamadı.
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram’da paylaştı.
Estetik operasyonunda çok acı çektiğini söyleyen Asıltürkmen yaşadıklarını anlattı. Takipçilerini Türkmen'in yaşadıklarını hayretler içerinde okudu.
Dörtte birini kalkışmazdım: 43 yaşındaki Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım." ifadelerini kullandı.