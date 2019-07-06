Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı

Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'in boşandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Oyuncu ve tiyatrocu Akasya Asıltürkmen, 2016 yılında Serdar Özerman ile nikah masasına oturmuşlardı. Çift geçtiğimiz günlerde aldıkları ortak karar neticesinde tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Asıltürkmen'in yaptığı paylaşım takipçilerini şaşırttı.

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Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini belirten Asıltürkmen, bu süreçlere alışılması ve normal karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

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Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Asıltürkmen yaptığı paylaşımda "Ne çok dram yapıyorum, nede hafife alıyorum. Siz de abartmasanız. Artık DMden 'çok üzüldüm' mesajı istemiyorum." yazdı.

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Akasya Asıltürkmen'in boşanma sonrası paylaşımı herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Akasya Asıltürkmen Kimdir?
Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. 

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