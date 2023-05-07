AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne akın var! Karayolu ve toplu taşımada yoğunluk oluştu
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AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle İstanbul'da Karayolu ve toplu taşımada yoğunluk oluştu. Miting alanından ilk görüntüler gelirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Resmi rakamı açıklıyorum. Alanda 1 milyon 700 bin kişi var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da "Büyük İstanbul Mitingi" düzenlendi.
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Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.
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Çok sayıda vatandaş hem şahsi araçlarıyla hem minibüslerle hem de toplu taşıma araçlarıyla miting alanına doğru ilerledi.
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Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar coşkuyu adeta sokaklara taşıdı.
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