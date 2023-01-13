AK Partili isim açıkladı Erdoğan imzalayacak! Rakam sızdı emekli coştu en az yüzde yüz zam
Maaşları yüzde 30 zamlanan emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Kulisler şimdiden hareketlenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Geçen sen de bayram ikramiyelerine bir zam yapılmıştı. Bu sene de bir güncelleme yapılacaktır." diye konuştu.
Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam kararının Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi.
EYT düzenlemesiyle emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin de faydalanacağı bayram ikramiyesinden, bu yıl toplam 15 milyona yakın kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Peki, 2023 bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte kulislerde konuşulan son rakamlar...
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kere, yaklaşık 12 milyon emekliye verilen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl bin 100 TL'ydi.
Bayram ikramiyeleri emekliye bu yıl da verilecek ancak, bir artış olup olmayacağı merak ediliyor.